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Мошенники выманили у жительницы Кубани 8 млн рублей под видом продажи криптовалюты

В Новороссийске полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у жительницы города 8 млн руб., сообщает пресс-служба городского управления МВД. Злоумышленники убедили потерпевшую перевести им деньги, утверждая, что она совершает сделку по приобретению криптовалюты.

По данным управления МВД по городу Новороссийску, женщина нашла в интернете информационный ресурс по обучению финансовой грамотности в сфере инвестиционных вложений и оставила заявку на прохождение курсов. Вскоре с ней связался гражданин, представившийся брокером, который в ходе разговора выяснил, что у жительницы Новороссийска имеются 8 млн руб.

Средства были получены от продажи квартиры, также у женщины были личные сбережения. Злоумышленник заявил, что женщина якобы может существенно приумножить свои накопления, вложив их в криптовалюту. Потерпевшая перевела средства на указанный мошенником счет, после чего тот перестал выходить на связь. По заявлению потерпевшей полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

Анна Перова, Краснодар

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