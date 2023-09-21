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Водителя перевернувшегося грузовика в Удмуртии госпитализировали

В Вавожском районе Удмуртии на трассе, соединяющей село Вавож с поселком Кильмезь и деревне Старое жуе, произошла дорожная авария. Водитель грузовика MAN 20 сентября около 10:00 не справился с управлением, после чего съехал в кювет и перевернулся, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии водитель получил травмы. Мужчине потребовалась госпитализация.

Отмечается, что у водителя имелись признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался.

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