С владельца компании «Карасун-Девелопмент» взыщут 997 млн рублей субсидиарки

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу на взыскание с владельца компании «Карасун-Девелопмент» Олега Пронина субсидиарной ответственности в размере 997,4 млн руб. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Жалоба была подана на решение Арбитражного суда Краснодарского края, вынесенного по заявлению кредитора АКБ «Пересвет». Изначально заявитель требовал взыскать средства с Олега Пронина и Екатерины Власовой, являвшейся совладельцем «Карасун-Девелопмент» до 2016 года. Поскольку полномочия госпожи Власовой прекратились до принятия судом заявления о банкротстве организации в 2018 году, инстанция отклонила требования кредитора в данной части.

Согласно данным «Спарк — Интерфакс», ООО «Карасун-Девелопмент» было зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки является основным видом деятельности компании. На ноябрь 2016 года организация полностью принадлежала Олегу Пронину.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram