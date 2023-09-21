На Ямале 22 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 23 м/с

В некоторых районах Ямало-Ненецкого автономного округа в пятницу, 22 сентября, ожидается ветер с порывами до 23 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как сказано в сообщении, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском районах ночью пройдет небольшой, а местами умеренный дождь, ветер 8-13 м/c. Днем в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Красноселькупском, Тазовском районах порывы ветра составят 18-23 м/с.

По данным Ямало-Ненецкого филиала Обь-Иртышского гидрометцентра, в пятницу средняя ночная температура в Салехарде составит +2°, а дневная — +9°. В субботу, 23 сентября, ночью также будет около +2°, а днем — +7°.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа уточнили, что из-за непогоды может быть прекращено движение паромов между Салехардом и Лабытнанги.

Полина Хабарова

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