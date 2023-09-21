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В Нижегородской области собрано 2 млн тонн зерна

С начала уборочной нижегородские сельхозпроизводители собрали 2 млн тонн зерна, сообщает областное министерство сельского хозяйства. По данным ведомства, на 21 сентября обмолочено 94% от посеянных площадей. Средняя урожайность составляет 33,2 центнеров с гектара.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В южной зоне Нижегородской области лидерами по сбору зерна стали Сеченовский, Краснооктябрьский, Гагинский, Пильнинский и Сергачский районы. В центральной части — Арзамасский, Вадский, Перевозский, Княгининский и Дальнеконстантиновский районы. На севере региона лидируют Городецкий, Ковернинский, Шарангский и Уренский районы.

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Теперь перед аграриями стоит задача сохранить и продать собранный урожай. Ранее в аграрном комитете законодательного собрания обращали внимание на то, что из-за низких цен на зерно сельхозпроизводители не могут продать урожай прошлого года, чтобы не сработать себе в убыток. В результате часть мощностей для хранения зерна пока занята. Кроме того, в регионе существует дефицит мощностей для хранения, их общий объем позволяет складировать 1,6 млн тонн зерна.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году в Нижегородской области было собрано 1,7 млнт зерна. Это стало рекордом за несколько десятков лет.

Андрей Репин

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