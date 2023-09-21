ЕСПЧ присудил компенсацию пострадавшим от действий чеченских силовиков женщинам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €26 тыс. компенсации Светлане Анохиной, Майсарат Килясхановой и Ираиде Смирновой, находившимся в махачкалинском шелтере (квартира, используемая в качестве убежища) во время визита чеченских правоохранителей, которые силой забрали уроженку Чечни Халимат Тарамову. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

10 июня 2021 года правоохранители из Чечни пришли в шелтер в Махачкале. Их целью было вывезти уроженку Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики, пожаловавшись на домашнее насилие.

Во время визита в шелтер чеченские силовики также задержали журналистку Светлану Анохину и волонтеров проекта «Марем» Ираиду Смирнову и Майсарат Килясханову. ЕСПЧ признал доказанным, что при задержании босых женщин тащили за ноги вниз по лестнице, несколько раз роняли по дороге и заталкивали в машину. При этом сотрудники полиции сломали камеры видеонаблюдения в квартире и изъяли карты памяти из личных устройств живущих в шелтере.

Сначала женщин обвинили в сопротивлении полиции. Но махачкалинский суд не нашел в их действиях состава преступления и оправдал их.

Халимат Тарамова жаловалась на постоянные побои в семье. Она сбежала в махачкалинский шелтер вместе со своей подругой Анной Маныловой. Халимат Тарамова утверждала, что до побега ее насильно выдали замуж, она просила развода, но родственники силой удерживали ее в доме и били.

Ее задержали через неделю после прибытия на кризисную квартиру, а затем против воли вывезли обратно в Чечню. По данным СМИ, Халимат Тарамова — дочь приближенного главы Чечни Рамзана Кадырова, директора торгового центра «Гранд Парк» Аюба Тарамова.

В марте 2022 года на фоне начала боевых действий на Украине Россию исключили из Совета Европы. Российские власти заявили, что не будут исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после марта 2022 года.

Анастасия Ларина