Участники СЭЗ в Крыму смогут инвестировать в жилищное строительство

Депутаты Госудумы приняли в третьем чтении закон, который позволяет инвестировать средства в строительство жилья для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба законодательного органа.

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Ранее участники СЭЗ не имели возможности строить жилье в качестве инвестпроекта. По мнению авторов закона, новые правила будут способствовать развитию территорий.

При реализации инвестпроектов в жилищной сфере инвесторы смогут применять элементы особого режима предпринимательской деятельности. Однако особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами на таких инвесторов распространятся не будет.

При строительстве жилья власти Крыма и Севастополя могут установить обязательства для участника СЭЗ предоставить часть недвижимости в государственную или муниципальную собственность.

Новый закон был разработан в соответствии с поручением Владимира Путина по привлечению в экономику полуострова не менее 1 трлн руб. внебюджетных инвестиций.

Андрей Ульченко

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