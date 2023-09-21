Суд взыскал со златоустовского МУП 116 млн рублей в пользу компании-банкрота

Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил иск ООО «ЗЭМЗ-Энерго» к муниципальному унитарному предприятию «Коммунальные сети» Златоуста и взыскал 116 млн руб. Это задолженность за тепло и горячую воду. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Изначально сумма исковых требований составляла 125,4 млн руб. Суд постановил взыскать 102,5 млн руб. долга за поставленные энергоресурсы и 13,3 млн неустойки. Согласно материалам дела МУП не доплатил теплоснабжающей организации за декабрь 2021 года, а также за январь, июль и ноябрь 2022-го. Также ответчик должен заплатить в федеральный бюджет госпошлину – 184,7 тыс. руб.

С 2014 года МУП «Коммунальные сети» является владельцем 100% уставного капитала ООО «ЗЭМЗ-Энерго». В ноябре 2021 году арбитражный суд региона признал энергетическую компанию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство. Только в 2023 году предприятие направило 14 исков о взыскании долгов с компании-учредителя на общую сумму 737 млн руб. Требования удовлетворены на 263 млн руб.

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