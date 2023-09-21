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В Екатеринбурге на заборе рядом с Южным автовокзалом создали арт-объект

Новый арт-объект в рамках паблик-арт-программы «ЧО» появился на заборе напротив Южного автовокзала в Екатеринбурге. Забор огораживает территорию, где ранее находился Чкаловской рынок.

Автор работы художница Екатерина Гущина, ей помогали подростки. «Когда я увидела, что напротив забора находится Южный автовокзал, то сразу возникла идея сделать билеты в города, в которые можно отсюда добраться. Мы сделали 18 билетов в едином стиле, в едином цвете, на основе фактов, которые нашли и выбрали ребята»,— рассказала госпожа Гущина. На заборе нарисованы билеты, как в настоящие, так и в выдуманные города. Среди них: Бурундия, Красноуфимск, Юва, Дегтярск, Ирбит, Реж, Краснобелкинск.

Первый фестиваль «ЧО» в Екатеринбурге состоялся в 2020 году. Благодаря фестивалю появились такие арт-объекты, как «Трибуна для поэта» Эдуарда Кубенского, медведь «Гриша» Андрея Бартенева. «Индустриальный младенец» художниц Людмилы Калиниченко и Ксении Лариной. Ключевой темой 2023 года стала «Передача энергии». До Нового года в рамках фестиваля в Екатеринбурге создадут 11 арт-объектов. Фестиваль организован компанией «Атомстройкомплекс» при участии уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина.

Алена Бормотова

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