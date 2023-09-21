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«Россети Тюмень» направили порядка 1 млн рублей на повышение надежности электроснабжения жителей Нефтеюганска

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Звездная» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центр питания обеспечивает электроэнергией около 38 тысяч жителей Нефтеюганска и Усть-Балыкское месторождение углеводородов, разработку которого ведет «Роснефть». Стоимость работ составила порядка 1 млн рублей.

Энергетики отремонтировали на подстанции два силовых трансформатора. Кроме того, специалисты провели техобслуживание 11 элегазовых выключателей и 8 разъединителей, а также высоковольтных вводов и контактных соединений. Компания заменила на объекте 6 фарфоровых проходных изоляторов на современные полимерные с высокими показателями термостойкости, механической прочности и защиты от перенапряжений. Завершились работы высоковольтными испытаниями подстанционного оборудования с применением передвижной электролаборатории.

Ремонт подстанции 110 кВ «Звездная» выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», которая направлена на подготовку электросетевого комплекса ХМАО-Югры к предстоящему отопительному сезону. Всего в 2023 году на техническое обслуживание энергообъектов в главном нефтедобывающем регионе России компания направит порядка 2,1 млрд рублей.

АО «Россети Тюмень»

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