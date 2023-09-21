Глава Перми обзаведется заместителями по внутренней политике и безопасности

Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил о создании с 25 сентября нового функционально-целевого блока (ФЦБ) «Общественные связи города», сообщил он в своем телеграм-канале. В него войдут информационно-аналитическое управление (пресс-служба муниципалитета), управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, отдел по взаимодействию с Пермской городской думой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас общественные связи мэрии курирует глава аппарата Александр Молоковских. Ожидается, что блок в качестве замглавы возглавит пермский политтехнолог Сергей Трошков, занимающий аналогичную должность в мэрии Кирова.

Градоначальник сообщил также о намерении усилить блок «Общественная безопасность города». В его структуру войдет контрольный департамент, который ранее подчинялся напрямую главе города. Ведомство будет проводить внутренний контроль работы мэрии, а также проверки в сфере благоустройства. Как сообщал «Ъ-Прикамье», этот блок возглавит начальник департамента общественной безопасности Перми Андрей Туров.

Эдуард Соснин сообщил также, что в административно-управленческий блок (аппарат мэрии) войдет правовое управление, ранее тоже замыкавшееся на мэра.

По данным «Ъ-Прикамье», пост главы аппарата сохранит господин Молоковских.