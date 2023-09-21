Население Удмуртии сократилось на 4 тысячи человек

В Удмуртии по итогу семи месяцев 2023 года численность населения сократилась на 4 тыс. человек. Регион терял жителей в основном из-за естественной убыли, сообщает Удмуртстат. За указанный период в республике родилось 7,18 тыс. детей, скончались 10,27 тыс. жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В сравнении с прошлым годом рождаемость в Удмуртии снизилась на 3,4%, смертность — на 6,1%. Регион оказался на пятом месте в ПФО по уровню рождаемости, по смертности — на третьем.

За январь-июль 2023 года в Удмуртию из других регионов и стран прибыло 6,6 тыс. человек, однако за пределы республики выбыло 7,59 тыс. человек. Миграционная убыль составила 983 человека.

Вместе с тем количество зарегистрированных браков достигло 4,2 тыс., а разводов — 3,2 тыс. Отметим, что по каждому из пунктов зарегистрирован рост. Так, число браков увеличилось на 6,6%, а разводов — на 2%.