В Екатеринбурге прошел турнир по мини-футболу в поддержку ПДД

В Екатеринбурге прошел первый турнир по мини-футболу «За безопасность дорожного движения». Участие в нем приняли восемь команд, которые были сформированы из городских мини-футбольных клубов и различных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе «УГМК-Телеком», ставшей участником и спонсором соревнований.



Фото: предоставлено пресс-службой УГМК Телеком

Руководитель клуба «Атлетик», организатор турнира Роман Рожнев отметил, что цель соревнований — как привлечь внимание к спорту, так и напомнить о проблеме несоблюдения правил дорожного движения и рассказать о важности формирования культуры вождения. В «УГМК-Телеком» подчеркнули, что компания не первый год занимается внедрением и содержанием стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации в Свердловской области.

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК Телеком

Победителями стали футболисты из рекламного агентства ADR, второе место досталось спортсменам автошколы «Автолада», третье — игрокам «УГМК-Телеком». «Наша компания формирует инфраструктуру и внедряет инструменты для повышения безопасности на дорогах региона и с удовольствием откликнулась на приглашение поучаствовать в турнире, чтобы еще раз напомнить жителям о безопасности на дорогах и повысить грамотность в части ПДД»,— подчеркнула руководитель пресс-службы «УГМК-Телеком» Ольга Ковалева.

Участие в турнире также принимали представители регионального Управления автомобильных дорог, госавтоинспекции Свердловской области, Гортранса, МФК «Химмет» и «Атлетик».