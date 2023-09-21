Апелляционный суд оставил под стражей экс-советника мэра Челябинска

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал законным продление срока содержания под стражей бывшему советнику главы Челябинска Петру Конареву, обвиняемому в получении крупной взятки. Соответствующее постановление Челябинского областного суда от 22 августа оставлено без изменения, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе Второго апелляционного суда.

Таким образом, Петр Конарев будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 27 ноября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего советника мэра Челябинска Натальи Котовой задержали сотрудники УФСБ России по региону в сентябре 2022 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019-2021 годы Петр Конарев вместе с руководителями муниципального учреждения «Городская среда» брал через посредников деньги за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконных киосков. Общая сумма взяток, по данным следствия, превышает 7 млн руб.

Подследственный свою вину не признает. В последний раз меру пресечения Петру Конареву продлевал областной суд, поскольку срок содержания под стражей превысил один год. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

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