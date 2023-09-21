Первый руководитель кафедры онкологии ИГМА Владимир Напольских скончался в Удмуртии

В Удмуртии на 84-м году жизни скончался заслуженный работник здравоохранения СССР, России и республики, заведующий кафедрой онкологии, кандидат медицинских наук и профессор Владимир Напольских. Об этом во «ВКонтакте» сообщил Республиканский онкодиспансер имени С. Г. Примушко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, еспубликанский онкодиспансер имени С. Г. Примушко Фото: VK.com, еспубликанский онкодиспансер имени С. Г. Примушко

Владимир Напольских прошел путь от врача-хирурга участковой больницы до руководителя кафедры онкологии ИГМА, а также стал первым ее руководителем со дня основания в 1997 году. Господин Напольских был автором более 260 научных работ и методических рекомендаций для практического здравоохранения, а также много лет был председателем научно-практического общества онкологов республики. Именно он смог добиться внедрения передовых методов борьбы с раком.

«Это был грамотный, принципиальный и уверенный в себя врач, который пользовался заслуженным уважением у пациентов и коллег. Он был профессионалом высочайшего уровня, охотно делился своим жизненным опытом и знаниями со студентами, с особым вниманием относился к своим коллегами»,— сказано в сообщении.