Железнодорожный вокзал Адлера к августу стал лидером на юге по пассажиропотоку

Железнодорожный вокзал Адлера возглавил рейтинг южных вокзалов по пассажиропотоку за восемь месяцев 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Всего за указанный период услугами транспортного узла воспользовались 4,8 млн пассажиров. На втором месте — Сочи (3,1 млн пассажиров). Далее следуют «Ростов-Главный» (2,8 млн) и «Краснодар-I» (2,7 млн).

В период с января по август текущего года пассажиропоток железнодорожного вокзала в Анапе составил 1,3 млн человек, в Лазаревской 1,1 млн, в Туапсе 1 млн.

Всего за восемь месяцев года с крупнейших вокзалов СКЖД было отправлено 28,4 млн пассажиров.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram