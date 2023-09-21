За неделю в Нижегородской области зафиксировано 200 случаев заболевания COVID-19

В Нижегородской области за неделю выявлено около 200 случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма «Омикрон».

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В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла и объяснили это сезонностью, похолоданием, и тем, что люди возвращаются из отпусков и с каникул и много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями.

По данным Роспотребнадзора, масссово вводить ограничительные меры, такие как масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В некоторых учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.

Андрей Репин