В Ростове экс-сотрудницы детского сада получили реальные сроки за мошенничество

Бывшие сотрудницы ростовского детского сада № 223 «Дружные ребята» Ирина Зеркаль и Татьяна Уварова осуждены к лишению свободы за фиктивное трудоустройство иных лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, в течение двух лет вплоть до января 2022 года сотрудницы детского сада вносили заведомо ложные сведения в документы о том что несколько человек работают в учреждении. На основании этих данных на счет детсада были перечислены более 1 млн руб. бюджетных средств, которыми женщины распорядились по своему усмотрению.

Советский районный суд Ростова-на-Дону признал Ирину Зеркаль и Татьяну Уваровой виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, Ирина Зеркаль осуждена за служебный подлог (ч. 1. ст. 292 УК РФ), а Татьяна Уварова — за пособничество в служебном подлоге (ч. 5 ст. 33 — ч. 1 ст. 292 УК РФ). Суд приговорил Зеркаль к трем годам и шести месяцам колонии, Уварову — к трем годам колонии. Обеим осужденным также назначены штрафы.

Кристина Федичкина