Уход зарубежных гостиничных брендов не сказался негативно на туротрасли Кубани

Курортная отрасль региона не понесла существенных потерь после ухода с отечественного рынка ряда международных гостиничных брендов, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя руководителя АНО «Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края» Владислава Вакуленко. По его мнению, туркомпании смогли переориентироваться на российских операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sochisan.ru Фото: sochisan.ru

«Конъюнктура рынка в турбизнесе значительно изменилась за последние два года. Некоторые европейские инвесторы покинули Россию, в связи с этим множество отельеров были вынуждены отказаться от услуг зарубежных отельных сетей. Сегодня большая часть владельцев объектов пользуется услугами российских операторов. Освободившийся рынок активно замещают отечественные инвесторы»,— рассказал господин Вакуленко.

Он также отметил, что в отрасли был отмечен кратковременный период стагнации. Однако сегодня отечественные инвесторы активно строят новые объекты на Черноморском побережье Кубани — в Сочи, Геленджике, Анапе, Туапсинском районе. Также интерес к развитию курортной отрасли испытывают и инвесторы из дружественных стран.

Андрей Ульченко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram