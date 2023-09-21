В Новокубанском районе уволили госслужащую, скрывшую доходы

В Новокубанском районе муниципального служащего Новосельского поселения, скрывшего доходы, уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, главный бухгалтер сельской администрации не представил работодателю сведения о доходах, расходах и имуществе своей семьи за 2022 год.
«При этом обязанность муниципального служащего представлять указанные сведения представителю нанимателя предусмотрена Федеральными законами "О противодействии коррупции" и "О муниципальной службе"»,— говорится в сообщении.
В связи с выявленным нарушением прокуратура вынесла представление работодателю госслужащей.
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