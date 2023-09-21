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Коммерсантъ FM
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Хинштейн: в Забайкалье уволен глава нацпарка, дважды судимый за хищения на посту

С 21 сентября досрочно расторгнут трудовой контракт с директором забайкальского нацпарка «Алханай» Баяром Балдоржиевым. Это после обращения депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна к министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову.

Национальный парк "Алханай"

Национальный парк "Алханай"

Фото: Валерий Лаврушин / Фотобанк Лори

Национальный парк "Алханай"

Фото: Валерий Лаврушин / Фотобанк Лори

«Прочитал в Telegram адресованный мне пост о дважды судимом директоре нацпарка. Обе судимости за мошенничество и хищения чиновник получил за преступления, совершенные на посту директора нацпарка. При этом продолжил работать на своем посту»,— объяснил причины своего обращения парламентарий.

Telegram-канал «Зеленый змий», на который сослался Александр Хинштейн, в свою очередь, отмечает, что отставка руководителя нацпарка «стала надеждой коллектива» учреждения.

Баяр Балдоржиев действительно имеет судимости. В феврале 2020 года Дульдургинский районный суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения и дачу ложных показаний в суде. В качестве дополнительного наказания суд установил запрет на занятие должностей в госучреждениях в течение двух лет. В январе нынешнего года тот же суд приговорил Баяра Балдоржиева ко второму условному сроку в четыре года за хищения из бюджета предприятия.

Влад Никифоров, Иркутск

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