Красноярский край ищет поставщика 92 автобусов почти за 985 млн рублей

В Красноярском крае «Краевое транспортное управление» объявило торги на поставку 92 городских, пригородных и междугородных автобусов, сказано в материалах госзакупок.

Стартовая (максимальная) цена составила 985,4 млн руб. 9 сентября и.о. главы правительства региона Сергей Верещагин сообщил, что президиум российской федеральной правительственной комиссии по региональному развитию выделил специальный казначейский кредит на приобретение этого транспорта.

Согласно документации, регион ищет поставщика 40 автобусов вместимостью не менее 110 пассажиров, 10 автобусов, на не менее чем 48 человек. Также в закупке сказано, что необходимо приобрести 23 автобуса пассажировместимостью до 50 человек и 19 автобусов, которые будут рассчитаны на перевозку не менее 20-25 человек. Уточняется, что машины должны работать на дизельном топливе.

Победитель аукциона станет известен 10 октября. Техника должна быть поставлена до 15 декабря.

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Александр Киселев