Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Прикамья поручил сократить часть чиновников мэрии Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Перми Эдуарду Соснину сократить часть чиновников мэрии. «Задача на ближайшее время — сформировать сильную команду. Жду наведения порядка в кадровых вопросах, жду сокращения аппарата, сокращения бюджетной нагрузки на аппарат»,— заявил глава региона во время общения с жителями в прямом эфире.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мнению Дмитрия Махонина, после перераспределения части полномочий мэрии на краевой уровень у администрации города не будет необходимости в существующем количестве ставок. «Освободившиеся деньги следует перераспределить на дела, нужные горожанам: от благоустройства до ЖКХ»,— добавил губернатор. Количество ставок, планируемых к сокращению, господин Махонин не обозначил.

Закон о перераспределении полномочий в сфере коммунального хозяйства и образования был принят заксобранием во втором чтении сегодня. Региональные власти получат новые функции с 1 января 2024 года. Ранее источники «Ъ-Прикамье» сообщали о планах региональных властей по сокращению около 500 чиновников. Однако официально эта информация не подтверждалась.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...