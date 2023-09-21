Губернатор Прикамья поручил сократить часть чиновников мэрии Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Перми Эдуарду Соснину сократить часть чиновников мэрии. «Задача на ближайшее время — сформировать сильную команду. Жду наведения порядка в кадровых вопросах, жду сокращения аппарата, сокращения бюджетной нагрузки на аппарат»,— заявил глава региона во время общения с жителями в прямом эфире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мнению Дмитрия Махонина, после перераспределения части полномочий мэрии на краевой уровень у администрации города не будет необходимости в существующем количестве ставок. «Освободившиеся деньги следует перераспределить на дела, нужные горожанам: от благоустройства до ЖКХ»,— добавил губернатор. Количество ставок, планируемых к сокращению, господин Махонин не обозначил.

Закон о перераспределении полномочий в сфере коммунального хозяйства и образования был принят заксобранием во втором чтении сегодня. Региональные власти получат новые функции с 1 января 2024 года. Ранее источники «Ъ-Прикамье» сообщали о планах региональных властей по сокращению около 500 чиновников. Однако официально эта информация не подтверждалась.