Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Угличский суд приговорил 68-летнюю мошенницу к лишению свободы

Угличский районный суд Ярославской области признал виновной 68-летнюю местную жительницу в 8 эпизодах мошенничества и приговорил ее к лишению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что осужденная искала богатых людей, входила к ним в доверие и занимала у них крупные суммы денег. Она обещала быстро вернуть средства с процентами, однако возвращать на самом деле не планировала. Нескольких человек женщина убедила оформить кредит на свое имя и отдать ей деньги, поясняла, что кредит будет сама выплачивать, но через пару месяцев переставала платить. Другим потерпевшим 68-летняя женщина обещала, что продаст свою недвижимость для погашения долга, но в собственности указанного имущества не было.

От действий мошенницы пострадали 8 человек от 30 до 87 лет в период с 2015 по 2021 год, один из пострадавших — житель Москвы, остальные — Углича.

«Минимальный ущерб по делу составил 250 тыс. руб., максимальный — более 3,3 млн руб. Общая сумма, на которую обвиняемая взяла в долг денежные средства, не имея намерений и реальной возможности к их возврату, составила более 10 млн руб.»,— сообщили в суде.

Суд признал виновной женщину в совершении 8 эпизодов мошенничества, в том числе в крупном и особо крупном размере. С осужденной также взыскан ущерб в пользу двух пострадавших в размере 1 млн руб. Остальные потерпевшие тоже могут взыскать ущерб.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...