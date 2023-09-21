Угличский суд приговорил 68-летнюю мошенницу к лишению свободы

Угличский районный суд Ярославской области признал виновной 68-летнюю местную жительницу в 8 эпизодах мошенничества и приговорил ее к лишению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что осужденная искала богатых людей, входила к ним в доверие и занимала у них крупные суммы денег. Она обещала быстро вернуть средства с процентами, однако возвращать на самом деле не планировала. Нескольких человек женщина убедила оформить кредит на свое имя и отдать ей деньги, поясняла, что кредит будет сама выплачивать, но через пару месяцев переставала платить. Другим потерпевшим 68-летняя женщина обещала, что продаст свою недвижимость для погашения долга, но в собственности указанного имущества не было.

От действий мошенницы пострадали 8 человек от 30 до 87 лет в период с 2015 по 2021 год, один из пострадавших — житель Москвы, остальные — Углича.

«Минимальный ущерб по делу составил 250 тыс. руб., максимальный — более 3,3 млн руб. Общая сумма, на которую обвиняемая взяла в долг денежные средства, не имея намерений и реальной возможности к их возврату, составила более 10 млн руб.»,— сообщили в суде.

Суд признал виновной женщину в совершении 8 эпизодов мошенничества, в том числе в крупном и особо крупном размере. С осужденной также взыскан ущерб в пользу двух пострадавших в размере 1 млн руб. Остальные потерпевшие тоже могут взыскать ущерб.

Алла Чижова