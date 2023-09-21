На проведение Форума легкой промышленности в Уфе направят до 5 млн рублей

Министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии 3 октября выберет подрядчика подготовки и проведения Форума легкой промышленности республики «Легпром-2023», следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 5 млн руб.

Мероприятие пройдет в Выставочном комплексе в Уфе 25-26 октября. Исполнитель должен представить заказчику брендбук, включающий в себя макеты фотозоны, оформления стендов рабочих мест участников экспозиции, макеты бейджей, диплома, пригласительных, баннеров для оформления мероприятия. Площадь территории проведения форума составляет 7 тыс. кв. м.

Майя Иванова

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