В Саратове погиб водитель опрокинувшегося грузовика

Во Фрунзенском районе Саратова произошло ДТП с грузовиком, сообщил в своем Telegram-канале начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения при правительстве Саратовской области Юрий Юрин.

Сообщение об аварии на ул. Новоузенская поступило в 10:23 — опрокинулся грузовик.

В результате погиб водитель машины. Спасатели достали тело при помощи гидравлического инструмента.

«На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются», — уточнил Юрий Юрин.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.