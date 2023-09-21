«Трактор» подписал контракт с нападающим из США

Хоккейный клуб «Трактор» заключил годовой контракт с бывшим нападающим Chicago Blackhawks (США) Чарльзом Робинсоном. Об этом сообщают в южноуральской команде.

31-летний Чарльз Робинсон родился в США. Профессиональную карьеру начал в Государственном университете озера Верхнее, два сезона выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В Американской хоккейной лиге играл за Binghamton Senators, San Jose Barracuda, Manitoba Moose и Rockford IceHogs. В НХЛ Чарльз Робинсон провел 63 поединка, в которых забросил четыре шайбы и восемь раз ассистировал партнерам. Прошедший сезон выступал за Chicago Blackhawks.

«С подписанием Чарльза "Трактор" приобретает опытного и габаритного форварда, сильными сторонами которого являются универсализм, способность эффективно действовать как в большинстве, так и меньшинстве, а также умение вести силовую борьбу и оказывать давление на игроков соперника. Робинсон может сыграть в центре и с краю, у него хорошее катание и выраженные лидерские качества»,— считает генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков,

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