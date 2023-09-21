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В центре Петербурга ищут пропавшую 11-летнюю школьницу

В Санкт-Петербурге полиция и волонтеры разыскивают ученицу 6-го класса одной из городских школ. Она пропала накануне, сообщили 21 сентября в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

Уточняется, что пропавшую девочку зовут Маша. В среду вечером она вышла из дома на улице Марата в музыкальную школу. Позже ее мама позвонила ей, однако телефон девочки был выключен. В школе сказали, что Маши на занятиях не было.

Просьба граждан, видевших похожего ребенка, позвонить по телефонам, которые указаны в ориентировке.

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