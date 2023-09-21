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обновлено 12:44

Руководитель фракции «Справедливая Россия» предложила правительству пересмотреть бюджетные расходы

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Вероника Куликова на заседании заксобрания Пермского края поделилась сомнениями по поводу приоритетных бюджетных расходов, обозначенных региональным правительством.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В бюджете 2 млрд руб. предназначено на проект “Зеленое кольцо”. В то же время на расселение ветхого и аварийного жилья добавлено лишь 38 млн руб. Что важнее — выехать жителям из бараков с протекающей крышей либо гулять по обновленным общественным пространствам?» — заявила госпожа Куликова во время обсуждения поправок в бюджет Прикамья на 2023–2025 годы.

«Зеленое кольцо» — приоритетный проект краевых властей, направленный на благоустройство общественных пространств Перми. Поправки в бюджет предполагают финансирование благоустройства набережной Камы от ТЦ «Речник» до территории «Мотовилихинских заводов». Общая стоимость работ на этом участке оценивается в 2 млрд руб., в том числе 500 млн руб. планируется привлечь за счет размещения «народных облигаций».

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