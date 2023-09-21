SuperJob: 49% нижегородцев готовы уехать в небольшой город ради большей зарплаты

Каждый второй нижегородец готов уехать из города-миллионника в небольшой город ради повышения зарплаты в два раза. Такие данные публикует портал по поиску работы SuperJob на основании опроса, в котором приняли участие 10 тыс. жителей из 16 российских мегаполисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным опроса, на такое предложение в Нижнем Новгороде согласились бы 49% горожан. Против такой идеи выступили 35% опрошенных, еще 16% горожан не смогли определиться с ответом или воздержались от него.

Предложение переехать в маленький город ради работы с зарплатой в два раза больше чаще всего готовы принять жители Омска (66%), Новосибирска (63%), Красноярска (62%), Волгограда (61%) и Перми (60%). Меньше всего тех, кто готов к релокации с повышением зарплаты, в Санкт-Петербурге (43%) и Москве (46%).

Андрей Репин