В Казани возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего

Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану после гибели рабочего возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ).

Согласно сообщению СУ, 12 сентября на территории ТЭЦ-3 в Казани «в результате удара электротоком погиб 68-летний рабочий подрядной организации».

«По версии следствия, потерпевший вместе с начальником участка, после окончания работ, без разрешения заказчика зашли в одно из технических помещений для составления сметной документации. В какой-то момент рабочий получил смертельный удар током и скончался на месте»,— рассказали в управлении.

СУ проводит следственные действия, чтобы установить «все обстоятельства произошедшего».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"