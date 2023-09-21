С чиновника в Кемеровской области взыскали в доход государства 16 млн рублей

В Кемеровской области Яйский райсуд обратил в доход государства имущество начальника территориального отдела по Ижморскому лесничеству департамента лесного комплекса, сообщает генпрокуратура по СФО.

С 2018 по 2019 год чиновник и его родственники купили 4 квартиры и 4 автомобиля более чем на 16 млн руб.

«Однако в ходе проверки законность происхождения денежных средств не была подтверждена», сказано в сообщении.

В доход государства были обращены объекты имущества, а также деньги от продажи автомобиля за 3,2 млн руб. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры области

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Красноярске прокуратура добилась взыскания в доход государства 2 млн руб. с бывшего начальника отдела недвижимости и земельных отношений администрации Ленинского района. Чиновник еще в 2018 году приобрел квартиру за 5,5 млн руб., однако стоимость недвижимости превысила доходы госслужащего и его жены за три последних года.

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Александр Киселев