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Куда сходить в выходные 23 и 24 сентября в Ижевске

Трибьют Rammstein, «Игра в молчанку» и гастроли театров из Татарстана и Тывы

В Удмуртии в эти выходные, 23 и 24 сентября, жителей ждет премьера «Неудержимых» и спектакля, где актеры не проронят ни слова. На сценах баров зазвучат хиты Rammstein, на улицах города пройдет аудиоспектакли про жизнь заводчан, а в открытом офисе научат работать с телом так, чтобы снять все зажимы. Подробнее об этом — в афише «Ъ-Удмуртия».

Фото: пресс-служба национального театра Удмуртии

Фото: пресс-служба национального театра Удмуртии

Какие спектакли посмотреть

В пятницу, 22 сентября, театр «Молодой человек» представит спектакль «Александр Николаевич Островский. Внеклассное чтение» (12+). Современное театральное исследование расскажет о личности писателя, а сама постановка пройдет в форме игры в лекцию. Начало в 18:30, стоимость — 400 руб.

В Театре юного зрителя 24 сентября, в воскресенье, в 19:00 состоится спектакль «Игра в молчанку» (6+). В этой постановке актеры не будут разговаривать, но расскажут свою историю танцем, музыкой, пантомимой и сверкающими глазами, которые порой куда красноречивей любых слов. В спектакле зрители окунутся в юмор и нежное обаяние детства. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

В эти выходные, 23 и 24 сентября, состоится показ третьей части аудиоспектакля «Говорит Ижевск!» (12+). Художник Дмитрий Коротаев увидел дорогу от дома до работу под необычным углом, превратив ее в целый Путь. Идею он воплотил в своем «Заводском блокноте». В спектакле осмысливается то, как вписывается жизнь одного маленького человека в огромный заводской мир, как человеческое тепло оживляет и освещает эти будни. Стоимость — 400 руб.

22 и 23 сентября на сцене Русского драмтеатра Удмуртии пройдут гастроли Татарского государственного академического театра. В пятницу в 18:30 состоится показ спектакля «И это жизнь?» (18+). Главный герой желает служить людям, однако вместо этого занят своими фантазиями. Молодой священнослужитель представляет себя Дон-Кихотом, а сам стремится к любовным утехам с соседкой. Сцены, где он флиртует с женой слуги или судебные тяжбы из-за нескольких яиц звучат фарсовым комментарием по отношению к мечтам героя о своем высоком предназначении. Планы его, нацеленные на благо народа, один за другим рушатся, и он приходит к моральному краху. Стоимость билетов начинается от 600 руб.

В субботу в 18:30 состоится спектакль «Осенний отголосок» (12+), который расскажет о жизни профессора, его жене-профессоре и детях, которые тоже могли бы быть профессорами. Однако в их семьи постучалась самая настоящая катастрофа, которая бескомпромиссно разрушила идеальный образ человека, отца и мужа в глазах общественности. И надо же было случиться этому в самый канун юбилея. Стоимость билетов — от 600 руб.

На сцене национального театра Удмуртии выступят актеры тувинского музыкального театра. В субботу в 17:00 состоится спектакль «Модэ. Начало империи» (12+). Постановка расскажет о становлении окутанного легендами, «кровавого хана» Шаньюй Модэ, вошедшего в историю как основатель степной Империи Хунну. Предводитель по просьбе жены решил избавиться от своего престолонаследника и отправил его к предводителю народа юэчжи Кидолу в качестве почетного заложника для мирного договора, прекрасно зная, что Модэ будет казнен. Молодому человеку удается сбежать, но Модэ желает большего — власти. Стоимость билетов — от 450 руб. Спектакль идет на тувинском языке с синхронным переводом на русский язык.

24 сентября состоится показ спектакля «Алые паруса» (12+). Эта классическая история расскажет о том, как порой непросто остаться верным своей мечте, о важности хранить надежду и продолжать верить, когда другие полностью забылись в океане безверия. Стоимость билетов начинается от 450 руб. Спектакль также идет на тувинском языке.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Где выступят группы

В пятницу, 22 сентября, в 20:00 в BARROCK пройдет концерт саратовского «Досвидошь» с праздничной программой в честь пятилетия группы (16+). Концерт состоится при поддержке группы «Отхода». Стоимость билетов — 800 руб.

Там же 23 сентября, в субботу, пройдет осенний Alternative Gig (16+). На сцене выступят группы «Амели», «GAME OF BLADES», «Буду завтра» и «PROJECT-X». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 300.

24 сентября, в воскресенье, в BARROCK выступит группа «Пегас», которая представит трибьют Rammstein (18+). На сцене прозвучат хиты Mein herz brennt, Zick zack, Deutschland, Wo bist du, Ohne dich, Engel, Mutter и Du Hast. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 800 руб.

Какие пройдут мастер-классы и выставки

23 сентября в 19:00 в «Открытом офисе» пройдет мастер-класс «Работа с телом» (16+). Танцовщица Алина Вовк поможет развить координацию, гибкость, выносливость и пластичность. Это будет полезно для публичных выступлений, танцевальных мероприятий и уверенности в себе. Вход свободный.

Студия керамики «Мугур» приглашает в субботу, 23 сентября, в 11:00 на мастер-класс по созданию кружки в виде фрукта (6+). Стоимость занятия начинается от 800 руб.

В столице Удмуртии в Доме Дружбы Народов проходит выставка современного искусства, где представлены 23 работы от 15 художников. В числе участников Александр Сорочкин (Nik Choros), известный как основатель и директор художественной школы в Воткинске, а также как скульптор и автор многочисленных станковых и монументальных композиций. Свои работы в рамках выставки также презентовала художник и эксперт в области визуального искусства Екатерина Платонова. Ее проект «Люди-тряпки» ставит вопросы о том, кто люди в этом огромном мире и кто управляет нашими мыслями. В картинах Екатерины Платоновой чек — это знак и символ нашего времени. Выставка будет работать до 4 октября.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Какие премьеры посмотреть в кино

Американский приключенческий фильм «Неудержимые 4» (18+) расскажет о героях, которым вновь предстоит опасная миссия. Однако в этот раз события пойдут не по плану, а в рядах отряда окажутся потери.

В центре французского фильма ужасов «Проклятое наследие» (18+) окажется безрассудная девушка-подросток, которую отправили жить к своей тете. В день своего 18-летия героиня переживает радикальную метаморфозу, после чего происходит череда странных событий.

Российская комедия «Я богиня» расскажет о жизни школьной учительницы, которая в один миг лишается работы и мужа. Однако героиня не унывает, а записывается на специальный тренинг. После этого у нее появляется новый имидж, влюбленный поклонник, но героине еще предстоит найти истинную версию себя.

Подготовила Софья Лямина

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