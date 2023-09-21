Зарубежные СМИ: Как Европа намерена разрешать конфликт между Польшей и Украиной?

Варшава перестала поставлять Киеву оружие. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. По его словам, сейчас страна обновляет вооружение собственной армии. Западные СМИ связали это с зерновым скандалом, хотя Моравецкий не утверждал, что поставки прекратились именно сейчас. При этом Украина и Польша продолжают обмениваться обвинениями. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что, блокируя поставки зерна, Варшава подыгрывает Москве. А президент Польши сравнил Украину с утопающим. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron / Reuters Фото: Johanna Geron / Reuters

Если хочешь защищаться, у тебя должно быть чем, заявил Матеуш Моравецкий в эфире польского телеканала Polsat News. Варшава поставила вооружение Украины на паузу, а в целом отношения с Киевом сейчас как минимум в тяжелом состоянии, прокомментировал премьер-министр охлаждение между странами. В зерновом вопросе поляки заняли бескомпромиссную позицию: либо Республика получит от Еврокомиссии продление эмбарго, либо введет его самостоятельно. Окончательно все же связи с Киевом не разрываются. «Транспорт — да, экспорт — да, дестабилизация польского рынка — нет»,— заключил Моравецкий.

Запрет на украинское зерно также ввели Венгрия и Словакия. Это привело в замешательство торговый блок Евросоюза, пишет Financial Times. По данным газеты, Брюссель будет участвовать в разбирательствах в ВТО на эту тему. К слову, внутри европейской комиссии нет единого мнения защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию от претензий Киева. Ведь две другие страны, которые также вводили запрет на украинскую сельхозпродукцию — это Болгария и Румыния — не настаивают на продлении эмбарго.

Вероятно, румыны и станут главными переговорщиками. Они уже начали консультации с Киевом, сообщает Reuters. Для всех пяти стран, которые граничат с Украиной, будут введены экспортные лицензии на аграрные товары. Компромиссное решение должно быть найдено до конца этой недели, заключает агентство.

А CNN напоминает, что именно Польша была первой страной НАТО, отправившей Украине истребители F-16, которые долго просил Киев. Варшава также раньше остальных передала соседям 200 танков. Польша вообще стала лидером среди членов блока по поставкам тяжелого вооружения. Кроме того, через ее территорию на Украину попадает большая часть техники, а сама страна принимает свыше полутора миллионов беженцев.

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