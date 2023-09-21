IPO в США: инвесторы ждут роста

Инвесторы в ближайшие месяцы ожидают возрождения рынка первичных публичных размещений акций (IPO). Недавний успешный дебют разработчика микросхем Arm Holdings может подтолкнуть многие компании к проведению IPO до конца текущего года, считают аналитики брокерской компании Freedom Finance Global. К каким компаниям присмотреться и как поучаствовать в первичных размещениях – в нашем материале.

Крупнейшее IPO 2023

14 сентября акции Arm Holdings начали торговаться на технологической бирже NASDAQ. Компания выручила от продажи своих бумаг $4,9 млрд, что оценило производителя микросхем в $54,5 млрд. Это стало крупнейшим IPO в мире с начала 2023 года.

«Результаты Arm можно оценить как положительные, так как рынок довольно позитивно встретил компанию, акции которой в первый день выросли на 24,7% (в пике было 30%). Это все может привести к открытию окна IPO и побудить другие компании к выходу на фондовый рынок», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В ожидании IPO

Глобальный рынок IPO переживает стагнацию с 2021 года. В прошлом году компании привлекли рекордно низкую сумму. Основные причины этого – высокие процентные ставки и низкие темпы экономического роста. Мировые центральные банки в этом году ужесточили денежно-кредитную политику и повысили ключевые ставки, что сделало другие направления для инвестирования (в частности, бумаги с фиксированной доходностью) более привлекательными, чем IPO.

Однако есть и положительные тенденции в продолжительной «зиме» сегмента IPO. Затишье привело к тому, что инвесторы и участники рынка стали более заинтересованы в крупных сделках. Кроме того, передышка дала крупным технологическим компаниям возможность подготовиться к потенциальному листингу на фондовой бирже. Это включает в себя повышение прозрачности, улучшение корпоративного управления и разработку стратегии выхода на рынок.

Аналитики Freedom Finance Global оптимистично смотрят на сегмент IPO. «До конца года мы можем ожидать размещение компании VNG Limited, также возможно размещение Reddit, Chime Financial, Stripe и других», – комментирует Владимир Чернов.

В целом рынок ожидает, что конец года будет более активным для IPO, чем первое полугодие. Этому способствуют несколько факторов, включая улучшение макроэкономической среды, снижение процентных ставок и ослабление инфляции.

Оживление рынка IPO зависит в том числе и от индекса VIX (индекса волатильности), так как высокая волатильность рынка приводит тому, что компания и андеррайтеры не могут установить справедливую цену, при которой компания будет интересна инвесторам и будет привлечен нужный капитал, в итоге компания откладывает свое IPO на неопределенный срок. «С конца марта индекс волатильности держится ниже 20 пунктов, что является одним из ключевых аспектов открытия окна IPO», – отмечает аналитик Freedom Finance Global.

Как поучаствовать в IPO

IPO может быть интересным для инвесторов по нескольким причинам. Во-первых, акции компаний, которые выходят на IPO, нередко растут в цене в первые несколько дней или недель после размещения. Это связано с высоким спросом на бумаги новых компаний, которые часто предлагают инновационные продукты или услуги. Так, например, вышедшая в феврале этого года компания Nextracker выросла более чем на 70%, а акции CAVA Group за три месяца принесли доходность почти в 60%. Таких примеров успешных размещений довольно много.

Во-вторых, IPO – это возможность инвестировать в перспективные компании, которые только начинают свой путь к успеху. Долгосрочные инвесторы могут получить значительную прибыль от роста котировок. Например, акции компании Amazon, которая начала торговаться на бирже в 1997 году, выросли в цене более чем в 100 раз.

На фоне высокой доходности и больших перспектив многие инвесторы стремятся зайти в бумагу на этапе IPO. Однако в последнее время для инвесторов из России ситуация изменилась не в лучшую сторону. Российские брокеры больше не предоставляют прямой доступ к американскому рынку, где происходит большинство IPO. Единственным способом поучаствовать в публичных размещениях является открытие брокерского счета за рубежом. Для минимизации рисков аналитики Freedom Finance Global советуют выбирать компанию, действующую в рамках дружественной юрисдикции. Например, Казахстан стал уже своеобразной меккой для российских инвесторов. В стране сравнительно простая процедура открытия брокерского счета, большой выбор инвестиционных компаний и все коммуникации проходят на русском языке. Среди крупнейших брокеров – Freedom Broker (специализируется на IPO), Jusan Invest и Народный Банк Казахстана.