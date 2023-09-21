Жительница Тюмени привезла из ОАЭ кораллы, находящиеся под угрозой исчезновения

Жительница Тюмени незаконно завезла в Россию кораллы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ). Женщина привезла шесть кораллов на память об отдыхе, которые собрала на пляже, но, как оказалось, их было запрещено провозить через границу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

При проведении контроля сотрудники таможенного поста в Кольцово (Екатеринбург), обнаружили кораллы в багаже пассажирки. Таможенная экспертиза установила, что шесть кораллов серо-белого цвета относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Как объяснили в УТУ, для провоза кораллов нужно было получать специальное разрешение (сертификаты) СИТЕС, а также заполнять таможенную декларацию. Но женщина этого не сделала. Сейчас ей грозит штраф в размере от одной до 2,5 тыс. руб. по ст. 16.3 КоАП РФ либо конфискация кораллов.

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