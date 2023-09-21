Жительница Тюмени привезла из ОАЭ кораллы, находящиеся под угрозой исчезновения

Жительница Тюмени незаконно завезла в Россию кораллы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ). Женщина привезла шесть кораллов на память об отдыхе, которые собрала на пляже, но, как оказалось, их было запрещено провозить через границу.
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
При проведении контроля сотрудники таможенного поста в Кольцово (Екатеринбург), обнаружили кораллы в багаже пассажирки. Таможенная экспертиза установила, что шесть кораллов серо-белого цвета относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Как объяснили в УТУ, для провоза кораллов нужно было получать специальное разрешение (сертификаты) СИТЕС, а также заполнять таможенную декларацию. Но женщина этого не сделала. Сейчас ей грозит штраф в размере от одной до 2,5 тыс. руб. по ст. 16.3 КоАП РФ либо конфискация кораллов.