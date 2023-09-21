В Башкирии предложили выплачивать детям-инвалидам и сиротам прожиточный минимум

В Курултай Башкирии внесен законопроект об увеличении ежемесячных выплат опекунам сирот и родителям детей-инвалидов. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил лидер фракции ЛДПР в парламенте республики Вячеслав Рябов.

Документ предусматривает увеличение с 1 января 2024 года выплат на содержание ребенка-инвалида до установленной в Башкирии на соответствующий год суммы прожиточного минимума для детей. В обосновании к законопроекту отмечается, что на содержание оставшегося без попечения родителей ребенка в Башкирии в зависимости от возраста ежемесячно выплачивается от 7,55 тыс. руб. до 7,85 тыс. руб. Выплата родителям ребенка с ограниченными возможностями или инвалида составляет от 9,06 тыс. до 9,42 тыс. руб.

При этом величина прожиточного минимума для детей в регионе на 2024 год составляет 13,1 тыс. руб., то есть в Башкирии не обеспечивается содержание детей указанной категории на уровне, необходимом для обеспечения их жизнедеятельности и сохранения здоровья, отмечено в проекта закона.

Наталья Балыкова

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