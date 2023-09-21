Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле адыгейского долгостроя

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Адыгея доложить о ситуации вокруг жилищно-строительного комплекса «Подсолнух», об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба федерального ведомства. Поводом к этому послужило обращение пайщика ЖСК.

«Более десяти лет многоквартирный дом не сдается из-за мошеннических действий недобросовестного застройщика. Обманутые граждане вынуждены жить в арендованном жилье. На сегодняшний день пайщикам никто не возместил материальный ущерб, а застрахованные суммы с 2021 года не выплачиваются. Неоднократные обращения обманутых граждан в различные инстанции оказались безрезультатными»,— уточняют в СКР.

Процессуальная проверка по факту нарушения прав пайщиков проведена СУ СК по Республике Адыгея. В отношении застройщика ранее было возбуждено уголовное дело, по результатам рассмотрения которого в 2017 году суд вынес обвинительный приговор по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Андрей Ульченко

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