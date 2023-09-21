Представителя «Жилищной управляющей компании» осудят за ущерб на 17,5 млн рублей

Фактического руководителя ЗАО «Жилищная управляющая компания» («ЖУК») обвинили в причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающим компаниям на 17,5 млн руб., сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие полагает, что в 2011-2021 годах компания обслуживала многоквартирные дома в Нижнем Новгороде, собирая с жителей плату за коммунальные услуги. В 2019-2021 годах обвиняемая, фактически руководившая ЗАО, перечисляла ресурсоснабжающим компаниям собранные деньги не в полном объеме.

По данным полиции, часть денег незаконно переводили на счет управляющей компании, которую возглавлял муж обвиняемой. Сама фигурантка – уроженка Костромы, ущерб она возместила полностью в ходе расследования уголовного дела. По вмененной ей в вину ст. 165 УК РФ женщине может грозить до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Нижегородский районный суд.

Владимир Зубарев