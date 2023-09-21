Больше 1 тысячи участников побывали на седьмом форуме «Сделано в Удмуртии»

Предпринимательский форум «Сделано в Удмуртии» посетило больше 1 тыс. участников, а на 15 бизнес-площадках выступили 45 спикеров. Гости приезжали из Анголы, Киргизии, Казахстана и Узбекистана, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

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Как отметила заместитель председателя правительства региона Ольга Абрамова, компании республики растут и развивают Удмуртию, поскольку создают рабочие места и платят налоги, на которые строятся школы, спортивные объекты и дороги. «На форуме мы еще раз отметили заслуги наших предпринимателей, поблагодарили всех, кто занимается бизнесом и наградили лучших на премии "Бизнес-успех",— рассказала госпожа Абрамова..

Мероприятия форума начались с пробежки на набережной пруда, участие в которой приняли 30 предпринимателей и бизнесмен Владимир Волошин. После этого состоялась пленарная сессия «Тренды развития: идеи, которые делают бизнес сильнее», где выступили советник посольства Анголы в России Гаспар Куштодио Домингуш да Силва, генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков и заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли минпромторга России Артур Галиуллин.

Участников форума также ждали выступления о том, как найти своего инвестора, презентовать проект, а также вопросы экспорта и логистики, нюансы кросс-культурных коммуникаций стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В рамках форума в формате дискуссий обсудили кадровые проблемы, инструменты построения сервиса, вопросы франчайзинга, гендерного баланса, туристического бизнеса.

Отметим, что форум «Сделано в Удмуртии» прошел в седьмой раз.