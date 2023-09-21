Власти признали проблемы с выплатой пенсий россиянам за рубежом

Из-за санкций против российской банковской системы другие страны удерживают в банках-корреспондентах пенсии, положенные проживающим за рубежом россиянам. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» (документ есть у РБК).

По словам источника РБК, одна из крупнейших по числу российских пенсионеров стран — это Израиль. Там живут 52,5 тыс. российских пенсионеров. Проживающим в Израиле пенсионерам, получающим пенсии в долларах, до урегулирования проблемы с платежами предложили получать пенсии на территории России либо с помощью трансграничных переводов.

Из 52,5 тыс. пенсионеров в Израиле 16,6 тыс. получают пенсии на территории России, еще 18,3 тыс. получают выплаты на лицевые счета, открытые в Израиле, и еще 17,6 тыс. — по договору о сотрудничестве в области социального обеспечения от 2017 года. По этому соглашению пенсионеры могли получать пенсии в Израиле переводами в долларах США.

Израиль не присоединялся к санкциям против России. Несмотря на это, местные банки соблюдают ограничения. В соответствии с постановлением правительства от 2022 года, в случае невозможности перевода пенсий из-за санкций за рубеж в прежнем порядке выплаты будут приостановлены. Их возобновят после того, как гражданин напишет заявление в Социальный фонд с новыми реквизитами.

В пояснительной записке говорится, что проблема с переводом пенсий возникла еще в марте 2022 года. Новый законопроект Минэкономики, который был вынесен на обсуждение, продляет действие ряда контрсанкционных мер на 2024 год, в том числе права правительства устанавливать особенности перечисления пенсий и прочих выплат. В ведомстве планируют продлить возможность выбирать способ получения пенсий и прочих выплат для российских пенсионеров.

По подсчетам Социального фонда, в 2022 году пенсии получали более 281 тыс. россиян, проживающих в 132 странах мира. Из них 158,4 тыс. получали пенсии через российские банки (37,5 млрд руб.), а 122,8 тыс. пенсионеров — в стране проживания с помощью переводов за границу (12,4 млрд руб.).

Анастасия Ларина