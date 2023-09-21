В Челябинске задержали сотрудника регионального Госстройнадзора

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела главного управления Госстройнадзора Челябинской области Кирилла Манаенкова. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, Кирилла Манаенкова подозревают в получении взятки от представителя строительной компании за беспрепятственное принятие работ по контракту и непринятие мер за выявленные нарушения.

Главное управление государственного строительного надзора Челябинской области до августа 2022 входило в структуру минстроя региона, после чего стало отдельным ведомством.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте