В Рыбинске на стоянке сгорели два автобуса

В Рыбинске на автотранспортном предприятии загорелись два автобуса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рыбинское «ПАТП-1» Фото: Рыбинское «ПАТП-1»

В МЧС рассказали, что возгорание произошло 20 сентября, сообщение в ведомство поступило в 15:44. Пожар тушили 7 спасателей с привлечением двух единиц техники. Ликвидацию объявили в 16:05. За 20 минут огонь уничтожил салоны двух автобусов.

«Пострадавших нет»,— говорится в сообщении МЧС.

По информации руководства рыбинского «ПАТП-1», загорелись списанные автобусы. Вчера проводились работы по подготовке их к утилизации. Возгорание в ходе работ спровоцировала искра.

Алла Чижова