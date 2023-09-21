В Рыбинске на стоянке сгорели два автобуса

В Рыбинске на автотранспортном предприятии загорелись два автобуса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Фото: Рыбинское «ПАТП-1»
В МЧС рассказали, что возгорание произошло 20 сентября, сообщение в ведомство поступило в 15:44. Пожар тушили 7 спасателей с привлечением двух единиц техники. Ликвидацию объявили в 16:05. За 20 минут огонь уничтожил салоны двух автобусов.
«Пострадавших нет»,— говорится в сообщении МЧС.
По информации руководства рыбинского «ПАТП-1», загорелись списанные автобусы. Вчера проводились работы по подготовке их к утилизации. Возгорание в ходе работ спровоцировала искра.