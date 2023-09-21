Руководитель самарской Росгвардии покидает пост

Начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко уходит со своего поста. Информацию разместил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото: Управление Росгвардии по Самарской области

По данным парламентария, на минувшей неделе Александр Эсауленко подал рапорт об отставке. В настоящее время документы об освобождении его от должности переданы в администрацию президента России.

Александр Эсауленко был назначен на пост главы Управления Росгвардии по Самарской области в октябре 2017 года. С чем связано его увольнение, не говорится.

Александр Эсауленко родился в Краснодаре. Он является выпускником Краснодарского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск и Белгородского университета по специальности «юрист».

В силовых структурах Александр Эсауленко служит с декабря 1994 года. Он начинал карьеру в Краснодаре и Краснодарском крае. Служба Александра Эсауленко продолжилась в Самарской области.

Георгий Портнов