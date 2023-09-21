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В Краснодаре изменят порядок проведения внеплановых проверок транспорта

В Краснодаре изменится порядок проведения внеплановых проверок транспорта. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Андрей Белугин в ходе заседания Гордумы.

Изменения вносятся в положение о муниципальном контроле на основании ранее выданного протеста прокурора Краснодара. Решение о внесении изменений депутаты приняли единогласно.

В связи с этим изменится перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований, которые являются основанием для принятия решения о проведении и выборе видов внеплановых контрольных мероприятий на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

Андрей Пугачев, Татьяна Ручкина

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