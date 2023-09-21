Нижегородец получил реальный срок из-за долгов по алиментам

В Лукояновском районе Нижегородской области 36-летний местный житель осужден на 1 год и 10 месяцев из-за долгов по алиментам. По данным регионального управления Федеральной службы судебных приставов, по решению суда мужчина обязан был выплачивать 25% от своего заработка или других доходов в пользу своего 16-летнего сына.

Так как нижегородец длительное время уклонялся от исполнения этой обязанности, у него накопился долг более 800 тыс. руб. По решению суда мужчине было назначено административное наказание — 30 часов обязательных работ, которые он отработал и продолжал уклоняться от уплаты алиментов.

В результате он был привлечен к ответственности по уголовной статье о неуплате средств на содержание детей. С учетом того, что у мужчины уже имелось неотбытое наказание за незаконную рубку лесных насаждений, суд приговорил его к реальному сроку заключения.

Андрей Репин