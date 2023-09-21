Власти Прикамья раскрыли подробности проекта Центра выявления и поддержки одаренных детей «Сириус»

Правительство Пермского края опубликовало проект постановления о заключении концессионного соглашения на строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей. Согласно проекту документа, власти планируют заключить соглашение со структурой, близкой к концессионной компании «Просвещение»,— ООО «Центр выявления и поддержки детей». Объект разместится в студгородке ПНИПУ, на ул. Академика Королева, 13, на участке площадью 3,5 га. Возвести центр «Сириус» концессионер должен будет в срок не позднее 27 месяцев с даты заключения соглашения, то есть в течение двух лет и двух месяцев. Ранее сообщалось, что концессионное соглашение подпишут уже в этом сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Срок действия концессионного соглашения составит семь лет. Здание Центра выявления и поддержки одаренных детей будет состоять из двух соединенных между собой блоков переменной этажности (до пяти этажей) с подземным этажом. Площадь центра составит не менее 13 тыс. кв. м. В его состав войдут образовательный центр на 200 учебных мест, спальный корпус для временного проживания учащихся и преподавателей на 220 мест. Также предусмотрены спортзал, лабораторные, методические, учебные кабинеты, теплица, тренажерный зал, библиотека и прочее.

Согласно сервису Kartoteka.ru, ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей» контролируется инвесторами строительства школ в Пермском крае: компаниями, близкими к «Первой концессионной компании “Просвещение”». «Центр выявления и поддержки одаренных детей» учрежден в Москве в 2021 году. Общество ведет деятельность холдинговых компаний, руководит им ООО «Инфраструктура детства», а учредителем выступает ООО «СБ Капитал» Отто Сопроненко, Бориса Блохина и Алексея Шаповалова. Эти структуры строят несколько школ по концессии в Прикамье и других регионах России.