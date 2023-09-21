Желавший купить квартиру ростовчанин лишился 500 тыс. руб. из-за действий риелтора

Как сообщается на сайте ГУ МВД по Ростовской области, в полицию донской столицы обратился местный житель с заявлением о том, что он стал жертвой мошенничества.

Заявитель рассказал, что знакомая ему женщина предложила купить квартиру на выгодных условиях. При этом она попросила 500 тыс. руб. вперед, якобы для оплаты задолженности по ЖКХ, которая имелась у хозяина квартиры. Когда потерпевший согласился и передал деньги, знакомая перестала отвечать на звонки.

Как выяснили полицейские, женщина работала риелтором, а квартира принадлежала одному из ее клиентов. «После получения денежных средств задержанная на связь с потерпевшим больше не вышла, тогда мужчина и понял, что подвергся мошенническим действиям. Полученные деньги злоумышленница потратила на свои нужды», - отмечается в сообщении на сайте полицейского главка.

Задержанной оказалась 57-летняя ростовчанка, ранее уже судимая за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая заключена под стражу.

Сергей Иванов