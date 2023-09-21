В Туапсе проводят проверку по факту гибели супругов при пожаре

В Туапсе начали доследственную проверку по факту гибели супружеской пары при пожаре в поселке Новомихайловский на улице Кавказской. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, возгорание частного дома произошло вечером 20 сентября. В экстренные службы обратились соседи и сообщили о происшествии. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 150 кв.м. Потушить огонь удалось в течение часа.

После ликвидации возгорания в доме обнаружили тела 58-летних супругов. Сообщается, что дочь погибших 1999 года рождения самостоятельно выбралась из горящего дома.

«По предварительным данным, причиной возгорания могла явиться неисправность электропроводки»,— уточнили в ведомстве.

К настоящему времени завершен осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Анастасия Донскова

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