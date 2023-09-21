Яндекс Музей и Московский музей дизайна открыли выставку

В Новой Третьяковке на Крымском валу открылась выставка «История российского дизайна. Технологии для человека». Её посетители смогут познакомиться с винтажной компьютерной техникой (значительная часть которой принадлежит Яндекс Музею) и узнать, как развивался отечественный дизайн устройств и технологий с середины двадцатого века до наших дней. Так, среди экспонатов показаны параллели: обычная шахматная доска и советский шахматный компьютер, клавишная вычислительная машина и компактный калькулятор, система связи времён СССР и современный телефон. Выставка продлится более трёх месяцев и завершится 28 января.

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